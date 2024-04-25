Минздрав России исключил антибиотики из протокола лечения ОРВИ
Включили осмотры у гематолога, пульмонолога и пульсоксиметрию, если понадобится.
Минздрав России исключил антибиотики из протокола лечения ОРВИ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на приказ.
Отмечается, что в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ включили осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога, пульмонолога и пульсоксиметрию, если понадобится.
Также добавили ряд препаратов для лечения вирусов, но исключены антибиотики.