Минздрав России исключил антибиотики из протокола лечения ОРВИ

Включили осмотры у гематолога, пульмонолога и пульсоксиметрию, если понадобится.

Минздрав России исключил антибиотики из протокола лечения ОРВИ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на приказ.

Отмечается, что в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ включили осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога, пульмонолога и пульсоксиметрию, если понадобится.

Также добавили ряд препаратов для лечения вирусов, но исключены антибиотики.