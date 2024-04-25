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Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на работу маршрутки № 88
Ситуацию должны решить в течении трех месяцев.

Мэрия прокомментировала редакции РЗН. Инфо жалобы рязанцев на работу маршрутки № 88.

В ведомстве отметили, что перевозчик обязан выводить на линию 20 единиц автобусов среднего класса. В марте мэрия начала мониторить ситуацию. Оказалось, что маршруток № 88 на линии работает меньше.

«Увеличение интервалов движения на маршруте № 88 обусловлено недовыпуском необходимого количества подвижного состава, указанного в расписании движения», — пояснили в мэрии.

Администрация пригрозила перевозчику судом. Отмечается, что если предприниматель не исправит ситуацию в течение трех месяцев, то мэрия через суд аннулирует свидетельство на перевозку людей.

Напомним, рязанцы пожаловались на ужасную работу маршрутки № 88 в вечернее время.