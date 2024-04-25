Малков заявил о ремонте экспресс-поездов «Рязань — Москва»

Также он пообещал рассмотреть вопрос об обновлении поездов на данном маршруте.

Павел Малков заявил о ремонте экспресс-поездов «Рязань — Москва». Об этом губернатор рассказал 24 апреля во время прямого эфира.

«Я сам регулярно езжу в поездах… После многочисленных жалоб четыре поезда повышенной комфортности «Рязань-Москва привели в порядок: отремонтировали отопление и оборудование туалетов, серьезно усилили контроль за уборкой. Я сам вижу приятные изменения», — заявил губернатор.

Также Малков пообещал рассмотреть вопрос об обновлении поездов на маршруте «Рязань — Москва».