Известные выпускники РГАТУ поделились со студентами секретами своего успеха

23 апреля 2024 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете для студентов прошла панельная дискуссия «РГАТУ: истории успеха», приуроченная к юбилейной дате — 75-летию со дня основания вуза. Выпускники разных лет делились с будущими специалистами АПК своей формулой успеха.

Мероприятие проходит в университете уже второй год подряд. Секретами своего карьерного роста со студентами делились заместитель Председателя Правительства Рязанской области Александр Шаститко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Елена Правдина, префект Московского района г. Рязани Сергей Горбунов, исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Сергей Каряев, аудитор по санитарно-гигиенической безопасности ООО «Русские мельницы» Ирина Шанина и начальник свиноводческого комплекса ООО «Вёрдазернопродукт» Елена Никифорова. Сегодня эти люди, когда-то окончившие РГАТУ, являются ведущими руководителями и специалистами предприятий АПК, за их плечами большой опыт работы и сложившаяся карьера в профессии.

Открыл панельную дискуссию Александр Шаститко, выпускник факультета механизации сельского хозяйства в те годы сельскохозяйственного института. «РГАТУ подарил мне настоящих друзей — самое ценное, что может быть у человека в жизни. В этом вузе мне дали тот комплекс знаний, которые позволили мне сделать карьеру», — отметил в своем выступлении А.П. Шаститко.

Елена Правдина поблагодарила студентов за их выбор профессии и обратила внимание присутствующих на те возможности, которые открывает перед молодыми специалистами работа в сельском хозяйстве — меры поддержки молодых специалистов АПК в регионе.

Про успехи в профессиональном развитии и карьерном росте студентам также рассказали Ирина Шанина, Елена Никифорова и Сергей Каряев. В ходе открытого диалога обучающиеся узнали от них, что успешная карьера складывается из целого ряда факторов-таланта, работоспособности, умения договариваться с людьми и принимать смелые решения, удачи и многого другого. «Следовать им, значит быть уверенным: самое главное для профессионального роста вы делаете», -завершил свой рассказ исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Сергей Каряев.

Встречи с успешными выпускниками — эффективная форма социализации студентов в обществе. Такие встречи формируют внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать и реализовывать перспективы профессионального, жизненного и личностного развития.

Истории успеха наших выпускников — это реальные примеры возможностей профессионального развития и карьерного роста, которые открываются перед выпускниками Рязанского агроуниверситета.