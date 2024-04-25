Из-за ДТП с фурой в Луховицах в сторону Рязани образовалась пробка

На месте работают все оперативные службы.

Из-за ДТП с фурой в Луховицах в сторону Рязани образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «M5 Ural Team».

Авария произошла в четверг, 25 апреля, на улице Куйбышева. Там столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

«Трасса М5. На перекрестке легковушка догнала большегруз. На месте скорая, МЧС и сотрудники ДПС», — написали свидетели.

Автомобилисты отметили, что есть пострадавший. Официальная информация уточняется.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» движение на участке сильно затруднено.