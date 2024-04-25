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ГРПЗ представил медицинское оборудование на форуме «Zдоровая независимость» в Рязани

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в форуме «Zдоровая независимость» в Рязани.

В рамках форума организованы пленарные сессии, симпозиумы, «круглые столы», а также выставка достижений медицинской промышленности.

В ходе работы «круглого стола» «Диспансеризация — новые вызовы для достижения национальной цели» представитель завода выступила с докладом на тему «Инновационный метод измерения внутриглазного давления без контакта со слизистой оболочкой глаза при проведении диспансеризации».

В рамках выставки ГРПЗ экспонировал медицинскую продукцию. На стенде посетителям представили воздушный стерилизатор, ультрафиолетовую камеру, термостат суховоздушный, серию приборов для диагностики внутриглазного давления и магнитотерапевтический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний.

«Представленная посетителям продукция ГРПЗ применяется в различных отраслях медицины. Это офтальмология, стоматология, хирургия, рынок санаторно-оздоровительных услуг и другие. Для нас данное мероприятие — возможность поделиться информацией о своем вкладе в российскую систему здравоохранения, накопленным опытом, обсудить с коллегами существующие проблемы в медицине, а также перенять лучшие практики», — отметила начальник отдела маркетинга и сбыта Диана Карзенкова.

Организаторами мероприятия выступили региональные Министерство экономического развития, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения, Торгово-промышленная палата Рязанской области, Агентство развития бизнеса и Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. В форуме приняли участие представители власти, производители медицинского оборудования, ученые из России, Узбекистана и Казахстана.