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Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 2024 14:42
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Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
6 376
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
26 620
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
46 517
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А что в кино? «Блиндаж», «Сталкер. Черная плесень» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Блиндаж» — фантастическая военная драма о событиях в шахтерском районе Донецкой области.

«Сталкер. Черная плесень» — американский фильм ужасов о двух фотографах, которые попадают в заброшенный дом, чтобы сделать фото, а в итоге находят нечто ужасное.

«Приключения панды» — мультфильм о панде по имени Пан, который отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Его ждет путешествие в удивительный мир гор, пустынь и джунглей.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».