А что в кино? «Блиндаж», «Сталкер. Черная плесень» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Блиндаж» — фантастическая военная драма о событиях в шахтерском районе Донецкой области.

«Сталкер. Черная плесень» — американский фильм ужасов о двух фотографах, которые попадают в заброшенный дом, чтобы сделать фото, а в итоге находят нечто ужасное.

«Приключения панды» — мультфильм о панде по имени Пан, который отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Его ждет путешествие в удивительный мир гор, пустынь и джунглей.

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