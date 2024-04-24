«Яндекс Маркет» объявил о ребрендинге

Сервис уже обновил логотип, стиль и фирменные цвета.

«Яндекс Маркет» объявил о ребрендинге. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сервис уже обновил логотип, стиль и фирменные цвета. К основным цветам добавился красный, в компании говорят, что одна из основных задач — сделать «Маркет» заметнее на улицах.

Отмечается, что ребрендинг пройдет в несколько этапов. В апреле поменяется оформление части уже существующих пунктов выдачи, все новые пункты будут открываться в красно-желтом стиле. До конца года новые цвета получат оставшиеся ПВЗ, логистические объекты, фуры и другие офлайн-носители.