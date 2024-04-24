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ВС РФ поразили цех производства беспилотников ВСУ и хранилище топлива
Также за прошедшие сутки российскими войсками была уничтожена украинская РЛС кругового обзора П-18, сбито 299 украинских беспилотников.

ВС РФ поразили цех производства беспилотников ВСУ и хранилище топлива. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1015 человек.

Также за прошедшие сутки российскими войсками была уничтожена украинская РЛС кругового обзора П-18, сбито 299 украинских беспилотников.