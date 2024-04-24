В Смоленской области беспилотники атаковали местную нефтебазу

Предположительно, сработала ПВО.

В Смоленской области прозвучали взрывы около местной нефтебазы. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT .

По информации подписчиков портала, первый хлопок прозвучал в 3:15 в 20 км от Смоленска у деревни Раздорово. После второго взрыва через 15 минут над промышленным объектом заметили зарево и дым. Позже прозвучали еще несколько похожих громких хлопков.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин прокомментировал происшествие.

«В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — заявил глава региона.