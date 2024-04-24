В сарае 42-летнего рязанца полицейские нашли четыре килограмма конопли

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

В сарае 42-летнего рязанца полицейские нашли четыре килограмма конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Александрово. Сотрудники УНК совместно с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району при поддержке спецназа регионального управления Росгвардии провели обыск в доме 42-летнего рязанца. Во время обыска в его сарае нашли пластмассовые ведра и мешки с фрагментами растений и пакеты с высушенными частями растений.

Экспертиза установила, что в сарае хранилось 832 грамма растительного наркотика марихуана и 4339 граммов фрагментов наркосодержащих растений конопля. Наркотики изъяли. Мужчину задержали.

По предварительной информации, в прошлом году он вырастил на приусадебном участке наркосодержащие растения и из части урожая приготовил марихуану, которую употреблял. Остальное рязанец спрятал.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.