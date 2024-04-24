В Ряжске подросток на мопеде сбил ребенка

Полиция начала проверку.

В Ряжске подросток на мопеде сбил ребенка. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

ДТП произошло 23 апреля, примерно в 18:00, в районном центре, на улице Колхозная около дома № 67. Там 15-летний подросток за рулем мопеда «Альфа» наехал на 12-летнего пешехода.

В результате происшествия младший участник аварии с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.