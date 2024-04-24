В Рязанской области освятили опасные участки трассы
Сотрудники региональной госавтоинспекции приняли участие в обряде.
В Рязанской области освятили опасные участки трассы. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила группа «Ряжское благочиние Скопинской епархии» Вконтакте.
Настоятель Христорождественского храма иеромонах Савва (Алёшин) совместно с инспекторами ДПС освятил аварийные участки автодороги Р-22 «Каспий».
Подобные ритуалы проводятся сотрудниками ГИБДД и Русской Православной церковью в рамках акции «Сохраните жизни!» для привлечения внимания общественности.
Фото: Ряжское благочиние Скопинской епархии