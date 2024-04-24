В Рязанской области осудили молодую пару за кражу бензопилы
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Рязанской области осудили молодую пару за кражу бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 33-летний житель села Аладьино и 36-летняя жительница поселка Декабристы Сасовского района находились в гостях у знакомого, похитили из его дома бензопилу.
Суд назначил одному из них наказание в виде одного года лишения свободы условно, второму 220 часов обязательных работ.