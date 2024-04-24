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В Рязанской области 25 апреля потеплеет до +23 градусов
В четверг, 25 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

В Рязанской области 25 апреля потеплеет до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 25 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +18, +23 градуса.