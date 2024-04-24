В Рязани за сутки задержали четырех человек, объявленных в федеральный розыск

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

В Рязани за сутки задержали четырех человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 24 апреля полицейские установили местонахождение и задержали четырех мужчин, объявленных в федеральный розыск.

На улице Октябрьский городок полицейские задержали 36-летнего рязанца, скрывавшегося от органов исполнения наказания. Он был осужден за кражу.

На улице Интернациональной оперативники задержали объявленного в федеральный розыск 35-летнего мужчину. Он также был осужден за кражу. Также на улице Интернациональной задержали 44-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск.

Еще одного мужчину поймали на улице Бирюзова.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.