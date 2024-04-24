В Рязани уровень воды в Оке понизился на 16 сантиметров

Он составляет 281 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани Ока понизилась на 16 сантиметров. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Отмечается, что уровень воды составляет 281 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке упал на 21 см и составляет 427 см;

в районе Касимова уровень воды в Оке понизился на 20 см и составляет 597 см;

в Мокше у Кадома уровень воды понизился на два см и составляет 612 см.

Кроме того, в городе от воды освободились девять приусадебных участков.

Остаются подтопленными: четыре низководных моста, четыре автодороги и 14 приусадебных участков.