В Рязани стартовал медицинский форум «Zдоровая независимость»

Организаторы мероприятия — правительство Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса, рязанская Торгово-промышленная палата, РязГМУ.

24-25 апреля на площадке Рязанского медицинского университета проходит медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0».

Организаторы мероприятия — правительство Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса, рязанская Торгово-промышленная палата, РязГМУ.

Участниками стали представители власти, сфер здравоохранения и соцзащиты, медицинской промышленности, образования.

Главные цели мероприятия, которое проводится второй год подряд, — поиск путей модернизации здравоохранения путем внедрения инноваций, развития импортозамещения, выработка новых подходов к лечению серьезных заболеваний, профилактике и пропаганде здорового образа жизни.

Деловая программа форума открылась пленарным заседанием «Современные технологии сбережения здоровья», на котором выступил губернатор Павел Малков.

«Рязанская область в прошлом году вошла в топ-5 регионов по ожидаемому росту продолжительности жизни. Такой показатель стал результатом серьезной работы по всем направлениям развития медицинской сферы. Здравоохранение является приоритетом для государственной политики, моим личным приоритетом как главы региона, потому что от состояния дел в этой сфере зависят жизни людей», — сообщил глава региона.

Малков поблагодарил экспертов, собравшихся на форуме, за их идеи, предложения, стремление поделиться информацией и своими инициативами — это поможет вывести медицину региона на новый уровень.

Заместитель председателя областного правительства Юлия Швакова на своей странице в соцсети подчеркнула, что форум способствует установлению контактов и обмену информацией между представителями здравоохранения, соцсферы и медицинской промышленности не только регионов России, но и дружественных стран.

Она сообщила, что важной частью являются реверсные бизнес-миссии из Казахстана и Узбекистана.

«Наши гости, представители медицинского бизнеса, примут участие в бирже контактов с рязанскими компаниями, посетят предприятия региона — „Фармэра“ и „Инфарм“ — для знакомства с их производством и продукцией. Рассчитываем, что наше сотрудничество позволит заключить новые контракты, обеспечить взаимные поставки необходимых лекарств и оборудования, будет способствовать развитию медицинской промышленности разных стран», — отметила Юлия Швакова .

В рамках форума проходит выставка с участием производителей лекарств, изделий, оборудования и программного обеспечения для медицинских учреждений. В числе экспонентов рязанские предприятия «ФОРТ», «Инфарм», «Прайм-стоматология», «Оргстекло-Р», Касимовский приборный завод, Елатомский приборный завод, «Скопинфарм», а также компания «Электрон» из Санкт-Петербурга, «Амбилайф» из Липецка, «ФармФирма „Сотекс“ из Московской области, „Современные Технологические Линии“,"С.П. ГЕЛПИК» и MANGO TELECOM из Москвы.

Форум включает мастер-класс по северной ходьбе, в котором примут участие все желающие.