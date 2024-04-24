В Рязани с 25 мая ограничат стоянку на трех улицах

На участках установят запрещающие знаки.

В Рязани с 25 мая ограничат стоянку на трех улицах. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Изменения произойдут на следующих участках:

ул. Березовая (конечная остановка общественного транспорта «улица Березовая»);

ул. Первомайский проспект д. 17 (вдоль фасада здания);

ул. Ленина д. 28.

Для автомобилистов установят запрещающие знаки.

Также, будет организовано одностороннее движение в районе дома № 39 по ул. Московское шоссе, на участке и в направлении от ул. Западная до конца дома № 39 с установкой соответствующих дорожных знаков, а также дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» при выезде от дома № 39 по ул. Московское шоссе на указанный участок дороги.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.