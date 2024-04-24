В Рязани поймали мужчину, который разбил автомат с игрушками

У дебошира с собой был газовый пистолет.

В Рязани поймали мужчину, который разбил автомат с игрушками. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны вместе с патрульными полиции задержали агрессивного мужчину.

Установлено, что в магазине на улице Новоселов посетители заметили пьяного гражданина, в руках у которого был предмет похожий на пистолет. Он разбил автомат с игрушками и скрылся в неизвестном направлении.

По описанию свидетелей правоохранители нашли и задержали злоумышленника на улице Зубковой. Дебоширом оказался 44-летний местный житель, при себе у него был газовый пистолет.

Сотрудники УМВД начали проверку.

Фото: Управление Росгвардии по Рязанской области