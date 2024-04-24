В Рязани на Первомайском проспекте произошла массовая авария
Движение на участке затруднено.
В Рязани на Первомайском проспекте произошла массовая авария. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал «
ДТП случилось вблизи остановки «Дом художника».
«Три машины паровозиком на перекрестке Каширина и Первомайского проспекта. Движение затруднено», — написал автор публикации.
О пострадавших неизвестно.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на улице Каширина по направлению в центр сложная дорожная обстановка.
Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»