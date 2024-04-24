В Рязани на Первомайском проспекте произошла массовая авария

Движение на участке затруднено.

В Рязани на Первомайском проспекте произошла массовая авария. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал « Рязань. Происшествия ».

ДТП случилось вблизи остановки «Дом художника».

«Три машины паровозиком на перекрестке Каширина и Первомайского проспекта. Движение затруднено», — написал автор публикации.

О пострадавших неизвестно.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на улице Каширина по направлению в центр сложная дорожная обстановка.

Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»