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В Рязани из-за обрыва контактной сети остановились троллейбусы
Движение трех маршрутов было парализовано.

В Рязани из-за обрыва контактной сети остановились троллейбусы. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на свидетелей.

Инцидент произошел в среду, 24 апреля, в микрорайоне Приокский. Из-за повреждения проводов не могли двигаться маршруты №№ 4, 9 и 16. По улице Молодцова образовался затор из общественного транспорта от остановки «Парк им. Гагарина» до «ДК Приокский».

Предположительно, обрыв сети мог произойти в районе Станкозавода.

Отмечается, что движение восстановлено.

Фото и видео: «КП-Рязань»