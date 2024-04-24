В Рязани из-за обрыва контактной сети остановились троллейбусы

Движение трех маршрутов было парализовано.

В Рязани из-за обрыва контактной сети остановились троллейбусы. Об этом сообщила « КП-Рязань » со ссылкой на свидетелей.

Инцидент произошел в среду, 24 апреля, в микрорайоне Приокский. Из-за повреждения проводов не могли двигаться маршруты №№ 4, 9 и 16. По улице Молодцова образовался затор из общественного транспорта от остановки «Парк им. Гагарина» до «ДК Приокский».

Предположительно, обрыв сети мог произойти в районе Станкозавода.

Отмечается, что движение восстановлено.

Фото и видео: «КП-Рязань»