В Рязани из-за обрыва контактной сети остановились троллейбусы
Движение трех маршрутов было парализовано.
В Рязани из-за обрыва контактной сети остановились троллейбусы. Об этом сообщила «
Инцидент произошел в среду, 24 апреля, в микрорайоне Приокский. Из-за повреждения проводов не могли двигаться маршруты №№ 4, 9 и 16. По улице Молодцова образовался затор из общественного транспорта от остановки «Парк им. Гагарина» до «ДК Приокский».
Предположительно, обрыв сети мог произойти в районе Станкозавода.
Отмечается, что движение восстановлено.
Фото и видео: «КП-Рязань»