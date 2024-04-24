В Ростовской области ребенок умер на уроке физкультуры

В Ростовской области ребенок умер на уроке физкультуры. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Донецк. Пятиклассники занимались на спортивной площадке во дворе. Предварительно, один из ребят наклонился завязать шнурки и потерял сознание, у него запал язык.

Отмечается, что учительница физкультуры оказывала первую помощь 12-летнему мальчику. Позже его пытались реанимировать медики, но ребенок скончался.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства гибели мальчика.