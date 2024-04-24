В Ростовской области мужчина совершил двойное убийство из ревности

В Ростовской области мужчина совершил двойное убийство из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля. По данным канала, 32-летний мужчина ворвался в дом, где проживала его бывшая 26-летняя сожительница. Он зарезал женщину и ее нового сожителя.

Отмечается, что это не первое преступление мужчины — его судили за разбой и причинение вреда здоровью. Сейчас полиция разыскивает преступника.