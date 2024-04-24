В России выросли цены на хлеб

В Минсельхозе сообщили, что держат ситуацию на особом контроле.

В России выросли цены на хлеб. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что в среднем товар подорожал до 15%, а в некоторых регионах — почти на 30%. Сильнее всего цены выросли в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях.

По данным издания, главной причиной роста цен считают увеличение затрат на перевозки.

В Минсельхозе сообщили, что держат ситуацию на особом контроле.