В России подняли стоимость проезда по платным дорогам

В среднем рост цен составил 8%, но на некоторых участках тарифы увеличи на 15-25%.

В России подняли стоимость проезда по платным дорогам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-служба «Автодора».

В среднем рост цен составил 8%, но на некоторых участках тарифы увеличили на 15-25%. Отмечается, что решение повысить тарифы объяснили «инфляционным процессом».

Вот на каких трассах подняли стоимость проезда: