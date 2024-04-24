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В России подняли стоимость проезда по платным дорогам
В среднем рост цен составил 8%, но на некоторых участках тарифы увеличи на 15-25%.

В России подняли стоимость проезда по платным дорогам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-служба «Автодора».

В среднем рост цен составил 8%, но на некоторых участках тарифы увеличили на 15-25%. Отмечается, что решение повысить тарифы объяснили «инфляционным процессом».

Вот на каких трассах подняли стоимость проезда:

  • на 25% — М-3 в Калужской области (124-194-й км) в будние дни. В выходные дни тариф вырос на 10%;
  • на 6-20% — М-4. Максимальный рост цен зафиксировали на обходе Воронежа, а на Дальнем Западном обходе Краснодара подорожание оценивается в 16,7%;
  • на 14-15% — ЦКАД;
  • на 13,3% — платный участок М-1 «Беларусь»;
  • на 12,5% — М-11 от Солнечногорска до Твери;
  • на 1-7% — М-12 (дорога от Москвы до Казани).