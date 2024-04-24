В Нижнем Новгороде пьяные пассажиры вывели водителя маршрутки на дорогу и избили

В Нижнем Новгороде пьяные пассажиры вывели водителя маршрутки на дорогу и избили. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел 23 апреля в маршрутке № 67. По информации свидетелей, двое нетрезвых пассажиров не оплатили проезд, из-за чего возник конфликт с водителем.

Безбилетники вытащили его из салона маршрутки и стали избивать на дороге. В драку вмешались очевидцы. Когда нарушителей выставили из транспорта, мужчина продолжил работу на рейсе.