В Клепиковском районе поймали пьяного водителя «ВАЗа» без прав

Инцидент произошел в селе Спирино

В Клепиковском районе поймали пьяного водителя «ВАЗа» без прав. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в селе Спирино. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением 26-летнего водителя, у которого не было водительских прав, а также от него исходил запах алкоголя.

Инспекторы отстранили мужчину от управления ТС и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. С результатом освидетельствования водитель согласился, прибор показал 0,478 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составлен административный протокол, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.