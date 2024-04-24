В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении со службы многодетных мобилизованных

Отмечается, что поправки хотят внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении со службы многодетных мобилизованных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.

Отмечается, что поправки хотят внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

По словам авторов, «указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус «многодетной семьи» в течение одного года после объявления частичной мобилизации.