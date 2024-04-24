В Госдуме предложили увеличить тюремный срок за диверсию до 35 лет

Также новые нормы предлагают увеличить ответственность за повреждение чужого имущества по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти — до 5 лет колонии.

В Госдуме предложили увеличить тюремный срок за диверсию до 35 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам автора инициативы, поправки «важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага». Отмечается, что правительство одобрило законопроект. Вскоре его внесут на рассмотрение в Думу.

Законопроект ужесточает наказание по статье «Диверсия» с 30 лет до 35. Также новые нормы предлагают увеличить ответственность за повреждение чужого имущества по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти — до 5 лет колонии.