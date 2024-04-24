В Госдуме предложили усилить меры безопасности во время проведения мероприятий

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с Еленой Ямпольской.

В Госдуме предложили усилить меры безопасности во время проведения зрелищных мероприятий. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с Еленой Ямпольской.

Отмечается, что нужно обязать организатора уведомлять о проведении мероприятия МВД России не позднее, чем за 30 дней до его начала. В сообщении должны быть указаны тема, место, дата и время события, а также количество его участников.