В Евпатории нашли тело пропавшей девушки

В Евпатории нашли тело пропавшей девушки. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал « Mash на волне ».

Связанный скотчем труп со следами насилия и ожогами обнаружили за городом.

23-летняя Джессика Кужная перестала выходить на связь 20 апреля. Мать девушки звонила ей каждый день. Когда дочь перестала отвечать, родные обратились за помощью. В поисках участвовали волонтеры и неравнодушные жители.

О том, что Джессика убита, сообщила в соцсетях её тётя.

Полиция задержала подозреваемых. Двое мужчин 26 и 29 лет. Один из них дал признательные показания.