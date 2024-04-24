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В Бурятии трое детей погибли на пожаре из-за матери
Возбуждено уголовное дело.

В Бурятии трое детей погибли на пожаре из-за матери. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил портал МОЕ! Online со ссылкой на МЧС России.

Установлено, что сосед женщины заметил в ее доме дым и вывел пьяную хозяйку на улицу. В жилище остались дети, которые спрятались в шкаф. Мать не рассказала о них мужчине, поэтому все трое погибли.

У женщины остался еще один 10-летний сын, который был в школе в момент происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».