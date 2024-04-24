Убийцей девушки, тело которой нашли в овраге в Пермском крае, оказался подросток

Убийцей девушки, тело которой нашли в овраге в Пермском крае, оказался подросток. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По подозрению в убийстве 21-летней девушки задержали 16-летнего местного жителя.

В настоящее время решается вопрос о заключении подростка под стражу. У него дома нашли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, тело девушки нашли в овраге 23 апреля.