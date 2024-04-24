Рязанские полицейские депортировали пятерых мигрантов за пределы России

Подобные мероприятия будут продолжены.

Рязанские полицейские депортировали пятерых мигрантов за пределы России. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Процедура выдворения состоялась во вторник, 23 апреля. Ранее нарушители миграционного законодательства находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции узнали, что мужчины и женщина проживают на территории региона с нарушением правил въезда либо режима пребывания в стране. По результатам рассмотрения административных дел судами приняты решения об их выдворении за пределы Российской Федерации. Согласно нормам законодательства въезд в РФ этим лицам запрещен на срок до 10 лет.

Отмечается, что подобные мероприятия в Рязани проводятся на регулярной основе.