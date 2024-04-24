Рязанская область стала третьей в рейтинге регионов по средней продолжительности жизни

По статистике, средняя продолжительность жизни в Рязанской области составляет 73,2 года. Отмечается, что за 10 лет она выросла на 2,5 года.

Рязанская область заняла третье место в рейтинге регионов по средней продолжительности жизни. Об этом сообщает Рязаньстат.

По статистике, средняя продолжительность жизни в Рязанской области составляет 73,2 года. Отмечается, что за 10 лет она выросла на 2,5 года. Рязанская область с этим показателем занимает третье место среди регионов центрального федерального округа.

В сообщении подчеркнули, что среди рязанцев 87,4 тысяч жителей старше 73 лет. Это 8% населения. Из них 44 человека перешагнули вековой рубеж.

Согласно статистике, 55% рязанцев систематически занимаются спортом, 57,2% - ежегодно проходят профилактические медосмотры или диспансеризацию. Причем, среди жителей старше трудоспособного возраста эта доля составляет 65,3%.