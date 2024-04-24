Рязанцы сообщили об огромной очереди в учреждение «Психолого-педагогическая комиссия»

Автор поста написал, что руководитель организации находится в отпуске.

Рязанцы сообщили об огромной очереди в учреждение «Психолого-педагогическая комиссия». Соответствующий пост появился в группе «Подслушано в Рязани».

«Родители штурмом берут регистратуру в МБУ „Психолого-медико-педагогическая комиссия“. По телефону невозможно записаться. Родители приезжают очно, но это не гарантия, что вас запишут», — отмечается в посте.

Кроме того, автор поста написал, что руководитель организации находится в отпуске.