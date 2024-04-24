Рязанцы пожаловались на торговлю нижним бельем на площади Победы

«В центре Рязани, на остановке «площадь Победы," ведется торговля нижним бельем. Это уродует лицо города. Трусы висят прямо на остановке!» — отметил автор поста.

Рязанцы пожаловались на торговлю нижним бельем на площади Победы. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«В центре Рязани, на остановке «площадь Победы," ведется торговля нижним бельем. Это уродует лицо города. Трусы висят прямо на остановке!» — отметил автор поста.

Рязанцы просят принять меры.