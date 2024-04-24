Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
13°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
21°
ЦБ USD 92.51 -0.78 25/04
ЦБ EUR 98.91 -0.65 25/04
Нал. USD 94.00 / 93.84 24/04 17:50
Нал. EUR 100.41 / 102.28 24/04 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
3 часа назад
206
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
5 662
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
25 930
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
43 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 25 апреля
Воды не будет на 19 улицах города.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 25 апреля. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 25 апреля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 10-я Линия, дома №№ 2-50 (четная сторона), №№ 1-39 (нечетная сторона);
  • улица 11-я Линия, дома №№ 2-52 (четная сторона), №№ 1-49 (нечетная сторона);
  • улица 12-я Линия, дома №№ 2-68 (четная сторона), №№ 1-57 (нечетная сторона);
  • улица 14-я Линия, дома №№ 2-64 (четная сторона), №№ 1-47 (нечетная сторона);
  • улица 9-я Линия, дома №№ 2-32 (четная сторона), 1-19 (нечетная сторона), № 3;
  • улица Высоковольтная, дом № 49;
  • улица Ленинского Комсомола, дом № 134/56;
  • Октябрьский городок, дома №№ 8-16, №№ 22-32, №№ 42-52 (четная сторона), №№ 1-17, №№ 23-27, 41, №№ 47-53 (нечетная сторона);
  • улица Осипенко, дома №№ 2-94 (четная сторона), №№ 3-89 (нечетная сторона);
  • улица Островского, дома №№ 58-128 (четная сторона), №№ 67-105 (нечетная сторона), 123;
  • переулок Осипенко, дома №№ 4-26 (четная сторона), №№ 3-21 (нечетная сторона);
  • улица Строителей, дома №№ 1-37 (нечетная сторона);
  • улица Шевченко, дома №№ 76-82 (четная сторона), №№ 83-95 (нечетная сторона), 93-а;
  • улица Стройкова, дома №№ 85 (ГБУ РО ГКБСМП), 96 (ГБУ РО ОККД);
  • улица Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 стр. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64-а, 64б, 66, 66-а, 68, 70, 72;
  • улица Зубковой, дома №№ 1, 2-а (МБДОУ Детский сад № 121), 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4 корпус 2 (МБУ СШОР Юпитер), 4 корпус 2, 4-а (МБДОУ Детский сад № 118), 5, 5 корпус 1, 6, 6-а, 6-б, 6-б (МБУ СШОР Юпитер), 10-а, 10б, 10-в;
  • улица Тимуровцев, дома №№ 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1, 12-а;
  • Васильевский переулок, дом № 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27);
  • улица Песоченская, дом № 8.