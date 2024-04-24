Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 25 апреля
Воды не будет на 19 улицах города.
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 25 апреля. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В четверг, 25 апреля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица 10-я Линия, дома №№ 2-50 (четная сторона), №№ 1-39 (нечетная сторона);
- улица 11-я Линия, дома №№ 2-52 (четная сторона), №№ 1-49 (нечетная сторона);
- улица 12-я Линия, дома №№ 2-68 (четная сторона), №№ 1-57 (нечетная сторона);
- улица 14-я Линия, дома №№ 2-64 (четная сторона), №№ 1-47 (нечетная сторона);
- улица 9-я Линия, дома №№ 2-32 (четная сторона), 1-19 (нечетная сторона), № 3;
- улица Высоковольтная, дом № 49;
- улица Ленинского Комсомола, дом № 134/56;
- Октябрьский городок, дома №№ 8-16, №№ 22-32, №№ 42-52 (четная сторона), №№ 1-17, №№ 23-27, 41, №№ 47-53 (нечетная сторона);
- улица Осипенко, дома №№ 2-94 (четная сторона), №№ 3-89 (нечетная сторона);
- улица Островского, дома №№ 58-128 (четная сторона), №№ 67-105 (нечетная сторона), 123;
- переулок Осипенко, дома №№ 4-26 (четная сторона), №№ 3-21 (нечетная сторона);
- улица Строителей, дома №№ 1-37 (нечетная сторона);
- улица Шевченко, дома №№ 76-82 (четная сторона), №№ 83-95 (нечетная сторона), 93-а;
- улица Стройкова, дома №№ 85 (ГБУ РО ГКБСМП), 96 (ГБУ РО ОККД);
- улица Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 стр. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64-а, 64б, 66, 66-а, 68, 70, 72;
- улица Зубковой, дома №№ 1, 2-а (МБДОУ Детский сад № 121), 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4 корпус 2 (МБУ СШОР Юпитер), 4 корпус 2, 4-а (МБДОУ Детский сад № 118), 5, 5 корпус 1, 6, 6-а, 6-б, 6-б (МБУ СШОР Юпитер), 10-а, 10б, 10-в;
- улица Тимуровцев, дома №№ 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1, 12-а;
- Васильевский переулок, дом № 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27);
- улица Песоченская, дом № 8.