Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 25 апреля

Воды не будет на 19 улицах города.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 25 апреля. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 25 апреля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: