Россиян предупредили о новой сезонной схеме мошенников

Они рассылают фишинговые письма перед майскими праздниками.

Россиян предупредили о новой сезонной схеме мошенников. Об этом в среду, 24 апреля, написало ТАСС со ссылкой на компанию R-Vision.

Перед началом майских праздников, аферисты присылают фишинговые письма от лица крупных магазинов бытовой электроники. Получателям рассказывают о «горячей акции» и предлагают промокод на большую скидку и бесплатную доставку.

Плашка с кодом переводит на обманный сайт, копирующий страницу популярного продавца. Далее злоумышленники похищают данные жертвы. Мошенники пользуются сезоном крупных покупок, а также психологией граждан, склонных принимать решения в условиях ограниченного действия предложения.