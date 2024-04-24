Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
13°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
21°
ЦБ USD 92.51 -0.78 25/04
ЦБ EUR 98.91 -0.65 25/04
Нал. USD 94.00 / 93.84 24/04 17:50
Нал. EUR 100.41 / 102.28 24/04 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
3 часа назад
206
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
5 662
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
25 930
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
43 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор: российские ученые обнаружили 61 новый вирус
Кроме того, обновлен национальный каталог патогенных организмов.

Российские ученые обнаружили 47 новых вирусов, которые переносят комары, и 14, которые переносят клещи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы готовимся к тому, чтобы видеть все, что может нанести вред, главное — увидеть риск», — заявила глава ведомства.

Кроме того, она отметила, что обновлен национальный каталог патогенных организмов.

«До конца года мы пополним до 40 тысяч штаммов и превзойдем крупнейшую американскую коллекцию типовых культур», — сказала Попова.