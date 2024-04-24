Роспотребнадзор: российские ученые обнаружили 61 новый вирус

Кроме того, обновлен национальный каталог патогенных организмов.

Российские ученые обнаружили 47 новых вирусов, которые переносят комары, и 14, которые переносят клещи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы готовимся к тому, чтобы видеть все, что может нанести вред, главное — увидеть риск», — заявила глава ведомства.

Кроме того, она отметила, что обновлен национальный каталог патогенных организмов.

«До конца года мы пополним до 40 тысяч штаммов и превзойдем крупнейшую американскую коллекцию типовых культур», — сказала Попова.