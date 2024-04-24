Роспотребнадзор предупредил рязанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства

В ведомстве сообщили, что неизвестные лица, представляясь «Службой Роспотребнадзора», звонят юридическим лицам и предлагают купить различную нормативную литературу, брошюры, документы для уголка потребителя.

Роспотребнадзор предупредил рязанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства. Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что неизвестные лица, представляясь «Службой Роспотребнадзора», звонят юридическим лицам и предлагают купить различную нормативную литературу, брошюры, документы для уголка потребителя.

«Обращаем особое внимание, что от должностных лиц Роспотребнадзора или подведомственных Роспотребнадзору организаций не могут поступать предложения подобного характера, а также иные предложения, связанные со сбором финансовых средств и иных материальных благ. Информация о предстоящем контрольном (надзорном) мероприятии не сообщается по телефону или через СМС-сообщения», — отметили в Роспотребнадзоре.

Рязанцев просят быть бдительными.