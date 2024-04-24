Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
13°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
21°
ЦБ USD 92.51 -0.78 25/04
ЦБ EUR 98.91 -0.65 25/04
Нал. USD 94.00 / 93.84 24/04 17:50
Нал. EUR 100.41 / 102.28 24/04 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
3 часа назад
206
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
5 662
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
25 930
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
43 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим при паводках
Отмечается, что это касается единовременной матпомощи и выплат, связанных с частичной или полной утратой имущества.

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим при паводках. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

По его словам, нужно детально оценить и скорректировать размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от ЧС.

Отмечается, что это касается единовременной материальной помощи и выплат, связанных с частичной или полной утратой имущества.