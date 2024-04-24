Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим при паводках

Отмечается, что это касается единовременной матпомощи и выплат, связанных с частичной или полной утратой имущества.

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим при паводках. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

По его словам, нужно детально оценить и скорректировать размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от ЧС.

Отмечается, что это касается единовременной материальной помощи и выплат, связанных с частичной или полной утратой имущества.