«Прайм-стоматология» приняла участие в Международном медицинском форуме «Zдоровая независимость 2.0»

В Рязани на площадке РязГМУ прошел второй Международный медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0».

На нем побывал губернатор Павел Малков. Его познакомили с медицинскими инновационными разработками, Al технологиями, глава региона пообщался с участниками форума.

Генеральный директор клиники «Прайм-стоматология» Павел Яковлев выступил спикером на круглом столе, посвященному Медицинскому туризму. На встрече обсудили инструменты популяризации медицинского туризма в Рязани, как внутреннего, так и международного, повышение качества предоставляемых услуг в медицинских организациях, а также международные сервисные стандарты в медицинском туризме.

«Сеть клиник „Прайм-стоматология“ является точкой притяжения медицинских туристов. Туризм — всегда благо для региона, медицинский туризм — не исключение. Ведь пациенты не только получают медицинские лечение, но и проживают в гостиницах, посещают музеи, обедают в ресторанах, покупают товары в магазинах, пользуются услугами такси», — рассказал Павел Яковлев.

За счет разницы в уровне жизни и накладных расходах, стоимость стоматологического лечения в Рязанской области в 2-3 раза ниже, чем в аналогичных московских клиниках. В то же время рязанские доктора обучаются в Москве и Европе, работают на том же оборудовании и теми же материалами, что и их московские коллеги.