«Почта России» изменит график работы в майские праздники

Отмечается, что 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше.

«Почта России» изменит график работы в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что выходными днями для всех почтовых отделений станут 1 и 9 мая. В эти будут работать только круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше.

Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В сообщении подчеркнули, что в выходные почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Однако, пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.