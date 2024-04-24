Опубликовано постановление об окончании отопительного сезона в Рязани

Документ официально опубликовали 24 апреля.

Опубликовано постановление мэра Виталия Артемова об окончании отопительного сезона в Рязани. Документ официально опубликовали 24 апреля.

Профильным госучреждениям и компаниям следует с 24 апреля приступить к отключению систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы города Рязани от Ново-Рязанской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ, котельных муниципального унитарного предприятия города Рязани «РМПТС» и ведомственных котельных.

Этот же день будет считаться последним в отопительном сезоне.