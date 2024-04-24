На улице Новоселов в Рязани мужчина разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 апреля, у дома № 40-а на улице Новоселов.

На улице Новоселов мужчина разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 апреля, у дома № 40-а на улице Новоселов. На кадрах видно, что сначала молодой человек залез и сел на припаркованный Ford, а потом встал и ногой разбил лобовое стекло.

«В воскресенье данное существо, явно в нетрезвом состоянии, намерено разбило лобовое стекло автомобиля и скрылось с места происшествия», — написал автор поста.