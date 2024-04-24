На 60-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за торговлю алкоголем из дома

Ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до 1 года.

На 60-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за торговлю алкоголем из дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее полицейские уже пресекали аналогичное преступление пенсионерки. Женщина торговала алкоголем из своей квартиры на улице Керамзавода и была привлечена к административной ответственности.

Выяснилось, что спустя время рязанка возобновила деятельность. Теперь ей грозит уголовное наказание.

На женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до 1 года.