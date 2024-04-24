Михаила Ефремова не выпустят по условно досрочному освобождению
Артист дважды нарушил режим исправительного учреждения.
Михаила Ефремова не выпустят по условно досрочному освобождению. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката артиста Александра Добровинского.
По его словам, на характеристику обвиняемого повлияли два нарушения режима исправительного учреждения. Из-за них УДО стало невозможным.
Отмечается, что Добровинский передавал родственникам погибшего Сергея Захарова предложение об освобождении. Но даже их согласие не изменит ситуацию.
Напомним, Михаил Ефремов три года отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В результате аварии погиб рязанец.