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Михаила Ефремова не выпустят по условно досрочному освобождению
Артист дважды нарушил режим исправительного учреждения.

Михаила Ефремова не выпустят по условно досрочному освобождению. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката артиста Александра Добровинского.

По его словам, на характеристику обвиняемого повлияли два нарушения режима исправительного учреждения. Из-за них УДО стало невозможным.

Отмечается, что Добровинский передавал родственникам погибшего Сергея Захарова предложение об освобождении. Но даже их согласие не изменит ситуацию.

Напомним, Михаил Ефремов три года отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В результате аварии погиб рязанец.