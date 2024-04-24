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МЧС рассказало рязанцам, как не заблудиться в лесу
Не всех потерявшихся находят живыми.

МЧС рассказало рязанцам, как не заблудиться в лесу. Об этом в среду, 24 апреля, написали в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, количество потерявшихся в лесах на территории страны исчисляется тысячами и не всех удается найти живыми. В 2023 году в лесах Рязанской области заблудились 16 человек.

Чтобы избежать возможных рисков, необходимо:

  • взять полностью заряженный мобильный телефон, GPS-трекеры и средства экстренной связи, временами проверять наличие сети, вызывать помощь, если потерялись, но при этом экономить зарядку;
  • взять небольшой запас еды, воды, теплую одежду и походную аптечку для каждого;
  • следить за детьми, дать каждому свисток;
  • предупредить родных или соседей о походе в лес и о времени возвращения;
  • объяснить пожилым родственникам правила посещения леса.

Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.