МЧС рассказало рязанцам, как не заблудиться в лесу

Не всех потерявшихся находят живыми.

МЧС рассказало рязанцам, как не заблудиться в лесу. Об этом в среду, 24 апреля, написали в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, количество потерявшихся в лесах на территории страны исчисляется тысячами и не всех удается найти живыми. В 2023 году в лесах Рязанской области заблудились 16 человек.

Чтобы избежать возможных рисков, необходимо:

взять полностью заряженный мобильный телефон, GPS-трекеры и средства экстренной связи, временами проверять наличие сети, вызывать помощь, если потерялись, но при этом экономить зарядку;

взять небольшой запас еды, воды, теплую одежду и походную аптечку для каждого;

следить за детьми, дать каждому свисток;

предупредить родных или соседей о походе в лес и о времени возвращения;

объяснить пожилым родственникам правила посещения леса.

Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.