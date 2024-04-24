МЧС рассказало рязанцам, как не заблудиться в лесу
Не всех потерявшихся находят живыми.
МЧС рассказало рязанцам, как не заблудиться в лесу. Об этом в среду, 24 апреля, написали в пресс-службе ведомства.
По информации спасателей, количество потерявшихся в лесах на территории страны исчисляется тысячами и не всех удается найти живыми. В 2023 году в лесах Рязанской области заблудились 16 человек.
Чтобы избежать возможных рисков, необходимо:
- взять полностью заряженный мобильный телефон, GPS-трекеры и средства экстренной связи, временами проверять наличие сети, вызывать помощь, если потерялись, но при этом экономить зарядку;
- взять небольшой запас еды, воды, теплую одежду и походную аптечку для каждого;
- следить за детьми, дать каждому свисток;
- предупредить родных или соседей о походе в лес и о времени возвращения;
- объяснить пожилым родственникам правила посещения леса.
Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.